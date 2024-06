Ripulita subito a Palermo l'area di via Roma ricoperta ieri (primo giugno) da una montagna di rifiuti. Dopo la protesta giunta dal negozio di abiti da sposa e da cerimonia che si trova all'angolo con la via San Cristoforo, la Rap è entrata in azione e ha ripulito lo spiazzo, svuotando anche i cassonetti e portando via una lavatrice che era stata lasciata per strada da qualche incivile. Ieri la spazzatura copriva la vetrina del negozio.