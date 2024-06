I rifiuti in arrivo da Palermo erano indifferenziati: ecco su cosa si basa l'inchiesta della procura di Catania che coinvolge Orlando

Tra gli indagati, gli imprenditori della Oikos spa, Orazio e Domenico Proto, il capo dipartimento della Protezione civile regionale Salvatore Cocina, in qualità di dirigente generale del servizio Autorizzazioni impianti gestione rifiuti, alcuni allora dirigenti e tecnici della Rap, l’allora sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e due suoi assessori che si sono succeduti all’Ambiente, Sergio Marino (nella foto assieme all'ex sindaco, lo scatto è di una decina d'anni fa) e Giusto Catania. Indagati anche il dirigente del servizio Ambiente del Comune di Palermo, Francesco Fiorino, e anche i tre commissari nominati dal prefetto di Catania per la gestione delle discariche dell’Oikos, in carica dal 19 dicembre 2014 al 3 febbraio 2017: Maurizio Cassarino, Riccardo Tenti e Stefano Scammacca.

Secondo un capo d’imputazione, dalla Rap di Palermo sarebbero stati conferiti nelle discariche gestite dall’Oikos rifiuti urbani indifferenziati e non come frazione secca, come previsto, per l’inadeguatezza e l’inefficienza degli impianti di Trattamento meccanico biologico (Tmb) fisso e mobile in uso nella discarica di Bellolampo. Il trasferimento sarebbe avvenuto per fronteggiare l’emergenza rifiuti a Palermo e nei Comuni del comprensorio e questo, secondo l’accusa, avrebbe permesso alle due società di «conseguire ingenti guadagni».

«Sarà mio dovere chiarire - ha commentato Leoluca Orlando - avendo piena fiducia nella magistratura, la legittimità della attività da me svolta come sindaco che ha dovuto fronteggiare una emergenza determinata da assenza di piano regionale dei rifiuti e di impiantistica pubblica e nello specifico dai ritardi da parte della regione di realizzazione di vasca di sua competenza a Bellolampo nonostante diffide e sollecitazioni da parte dell’amministrazione comunale». Secondo l’ex sindaco l’inchiesta «è una occasione per ribadire e fare emergere la insostenibile situazione di assenza di impiantistica pubblica e la presenza di oligopoli privati scelti dalla Regione che ho formalmente e più volte denunciato».