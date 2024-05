Meloni a Palermo, le opposizioni all'attacco: «Vergognosa la campagna elettorale con i fondi sviluppo e coesione»

Opposizioni «indignate» in Sicilia per la scelta del governo Meloni e della Regione di firmare nel pomeriggio l’accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) da 6,8 miliardi di euro.

Incontrando i giornalisti nella sala stampa dell’Assemblea regionale siciliana, Pd, M5s e Sud chiama Nord hanno definito «vergognosa, indecorosa e assurda la presentazione in piena campagna elettorale dell’intesa con una cerimonia in pompa magna al teatro Massimo di Palermo», accusando il governo Schifani di avere ricevuto «per mail il piano Fsc col dettaglio della spesa, appena 5 minuti dell’inizio di quest’incontro con la stampa». Per le opposizioni «il governo Schifani ha tradito l’impegno obbligatorio di trasmettere il piano dettagliato dei finanziamenti alle commissioni Bilancio e Ue dell’Ars per i pareri».

«Con questa manovra - afferma il capogruppo del Pd, Michele Catanzaro - il governo Schifani ha offeso tutti i parlamentari, anche quelli di maggioranza perché molti mi dicono di non sapere nulla di quest’accordo. È gravissimo quello che il governo Meloni e il governo Schifani stanno facendo. Non vorrei che questi interventi siano serviti agli assessori candidati alle Europee della giunta Schifani, questo è molto grave. Per noi opposizione da oggi cambia tutto: con senso di responsabilità finora siamo intervenuti in Assemblea per migliorare le leggi, soprattutto quelle finanziarie. Ma la scelta del governo di agire in questo modo segna uno spartiacque nei rapporti con le opposizioni. Nelle prossime ore valuteremo se ricorrere alla magistratura, ci coordineremo e decideremo».