Capaci, uniti contro le cosche: riunione dell'Antimafia regionale, Cracolici invita le presidenti di Lombardia e Campania

Una seduta straordinaria della commissione Antimafia all’Ars in piazza, aperta alla cittadinanza, per rilanciare un impegno corale: è il senso dell’incontro organizzato a Capaci, dal presidente Antonello Cracolici, 32 anni dopo la strage nella quale furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Alla seduta straordinaria hanno partecipato anche le presidenti della commissione Antimafia del Consiglio regionale della Campania e della Lombardia, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e i sindaci dei comuni della città metropolitana di Palermo e tanti cittadini comuni.

«Era molto importante essere qui per essere compatti in una battaglia che ci unisce da Nord a Sud», ha detto Paola Pollini, presidente della commissione Antimafia del Consiglio regionale della Lombardia. «La Campania è presente - ha detto la presidente Carmela Rescigno - per testimoniare l’impegno di una commissione che mette in campo strategie creando giuste sinergie istituzionali».

«Credo sia la prima volta - ha detto il sindaco di Capaci, Pietro Puccio - che una commissione parlamentare vada in una piazza a parlare con i cittadini e a confrontarsi. Il 23 maggio 1992 è stato uno spartiacque: subito dopo la strage tutti abbiamo preso coscienza che la mafia è il cappio al collo per lo sviluppo della Sicilia».