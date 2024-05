Palermo, l’edizione dei 400 anni del Festino di Santa Rosalia sarà a firma del Balich Wonder Studio

Al Balich Wonder Studio è stato attribuito il punteggio maggiore nella gara indetta dal Comune di Palermo per l'organizzazione del 400° Festino di Santa Rosalia. La società milanese Balich Wonder Studio, che nel suo curriculum vanta l’organizzazione di diversi eventi come l’apertura dei Mondiali di calcio in Qatar, ha avuto la meglio sulla Vm Agency con la G2 Eventi, la stessa che si era occupata dell’edizione 394. A guidare la società è il veneziano Marco Balich, 62 anni, con Carlos Navarrete.

La società Balich Wonder Studio si è aggiudicata una lunga serie di grandi eventi, tra cui diverse cerimonie di apertura di Olimpiadi e Paralimipiadi. C'è anche la sua mano dietro l’ideazione dell’Albero della Vita dell’Expo Milano 2015 e dietro il mega concerto dei Pink Floyd a Venezia nel 1989. È stato inoltre vincitore di un Emmy Award e del Compasso D’Oro con Menzione d’Onore.