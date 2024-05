Palermo, Schlein allo Zen 2: «Il governo venga a toccare con mano la sofferenza della gente, folle cancellare il reddito di cittadinanza»

«I salari reali in Italia si sono abbassati al di sotto del livello del 1990: è l’unico paese europeo in cui è successo. La battaglia sul salario minimo serve proprio a questo, per dire che sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento e che è stato un errore smantellare il reddito di cittadinanza in un paese arrivato a 5,7 milioni di poveri assoluti». Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un incontro con le famiglie del quartiere Zen a Palermo.

«Senza l’aiuto dei familiari Rosalia La Vardera, 59 anni, non saprebbe come vivere perché non ha un lavoro, non ha un sussidio, non ha un euro. Non può chiedere l’assegno d’inclusione, perché ha solo la quinta elementare. «Sono abbandonata a me stessa, tante persone nel quartiere sono nella mia stessa condizione», dice Rosalia che ha raccontato la sua storia a Elly Schlein. Al primo piano di una palazzina gialla, nel cuore dello Zen 2 dove tutte le abitazioni sono uguali e basta fare un giro per vederne il degrado, la segretaria del Pd ha ascoltato per quasi un’ora Rosalia e altre tre famiglie. «Solo una persona non ammiro, Giorgia Meloni. Quello che passiamo noi lo dovrebbe passare lei - ha detto Rosalia a Elly Schlein - Mi dispiace. Ho fatto la richiesta del sussidio come ha detto la Meloni, ma senza risultato perché avendo la quinta elementare non mi fanno lavorare. Devo aspettare di compiere 60 anni per avere il minimo, 350 euro».