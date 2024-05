Palermo, la Corte dei Conti: «Turano non commise alcun atto illegittimo»

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - ha rigettato la richiesta avanzata dalla Procura regionale nei confronti di Mimmo Turano e Patrizia Schifaudo, che ne chiedeva la condanna, nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa, per avere conferito in maniera illegittima a Gaetano Collura (dirigente di terza fascia) l’incarico di direttore generale dell’Irsap.

La vicenda si riferisce al periodo in cui Turano era assessore alle Attività produttive nel governo Musumeci e Schifaudo era la coordinatrice della segreteria tecnica.

Secondo l’accusa, l’incarico a Collura era stato attribuito illegittimamente in quanto si sarebbe dovuto procedere a una selezione partendo dai dirigenti di prima e seconda fascia.

Con la sentenza di oggi, i giudici, invece, hanno stabilito che la procedura è stata corretta. La Corte dei conti ha liquidato le spese legali a favore di Turano e Schifaudo, ponendoli a carico dell’Irsap. La Procura aveva aperto l’istruttoria dopo avere ricevuto un esposto sulla presunta irregolarità della procedura di nomina.