Palermo, centro storico poco sicuro: vertice in prefettura, chiesti maggiori controlli

Chiedono controlli costanti e presidi come avviene nella zona pedonale che dai Quattro Canti va al Teatro Massimo, a Palermo. La zona che conduce alla stazione centrale è abbandonata e senza controlli, spesso scenario di scontri tra bande. L'ultima rissa proprio in questi giorni.

Oggi in prefettura c'è stato un incontro con i rappresentanti dell'associazione Maqueda città e della Prima circoscrizione. «Da tempo chiediamo di avere un dialogo costante con la prefettura per presentare le istanze dei cittadini - dicono il vice presidente della Prima circoscrizione di Palermo, Antonio Nicolao e Rosalia Spinnato dell'associazione Maqueda Città -. Abbiamo chiesto che venga applicato un presidio delle forze dell'ordine nell'asse da via Fiume all'Arco di Cutò».