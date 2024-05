Palermo, il sindaco Lagalla: «Proseguiremo i controlli in mare a Sferracavallo»

Lagalla, inoltre, ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questi mesi: «Dopo anni durante i quali Sferracavallo ha dovuto subire periodici divieti di balneazione, l’amministrazione ha voluto affrontare il problema, mettendo attorno a un tavolo i diversi soggetti e mettendo in campo numerose azioni, per le quali ringrazio gli uffici del Comune, il Comando della polizia municipale, la Capitaneria di porto, l’Amap, l’Asp di Palermo, l’Arpa e il Dipartimento di Geologia dell’Università di Palermo».

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla annuncia che i controlli sul mare di Sferracavallo non si fermeranno: «I risultati confortanti delle analisi condotte dall’Asp di Palermo sui diversi punti della costa di Sferracavallo - afferma il sindaco - confermano la bontà del grande lavoro di squadra voluto da questa amministrazione e iniziato nei mesi scorsi per raggiungere un obiettivo inseguito da tutti: rendere di nuovo balneabile il litorale della borgata».

Leggi anche Palermo, il mare di Sferracavallo torna balneabile

L’Amap, insieme alla guardia costiera e al Nopa della polizia municipale, ha condotto verifiche sul collettore Nord-occidentale e sulle infrastrutture fognarie principali, tra le quali quella all’altezza della stazione ferroviaria di Sferracavallo. Il campo di indagine ad ampio raggio ha, inoltre, coinvolto alcuni pozzi di privati cittadini. Tutte le verifiche hanno permesso di individuare l’area inquinata, compresa tra gli Scivoli, la via Calandra, fino ad addentrarsi in corrispondenza di un ipotetico asse tra la via Torretta e la via Sallustio. Nell’ottobre 2023 il sindaco Lagalla ha anche firmato l’ordinanza, chiedendo ai residenti di Sferracavallo di allacciarsi alla nuova rete fognaria. «Tutte le azioni condotte in questi mesi avevano l’unico obiettivo di arrivare pronti prima dell’inizio della stagione estiva e questo è un risultato dal quale potranno avere beneficio i residenti, i visitatori e tutti gli operatori commerciali della borgata. Adesso, una volta individuati i problemi, il compito - conclude il sindaco - sarà quello di proseguire con controlli mirati, con l’obiettivo di prevenire ed evitare di ripiombare nella situazione degli anni precedenti».