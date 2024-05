Elezioni amministrative, al Comune di Monreale FdI abbandona il sindaco uscente Arcidiacono e sceglie Macaluso: il partito si spacca

Fratelli d’Italia, in vista delle prossime elezioni amministrative al Comune di Monreale, ha deciso di non sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Alberto Arcidiacono: il candidato di FdI sarà il dottore commercialista Natale Macaluso (nella foto).

«Saremo presenti alla competizione amministrativa con il nostro simbolo a sostegno di un candidato diverso dal sindaco uscente - annunciano i coordinatori provinciale e regionale di FdI, Raoul Russo e Giampiero Cannella -. Fratelli d’Italia, come è noto, attraverso i propri rappresentanti nelle istituzioni, ha sostenuto in modo molto incisivo ed efficace la città di Monreale, affiancando Arcidiacono nell’amministrazione. Purtroppo, ritrovatosi ostaggio dei movimenti civici che lo sostengono, in particolare della componente di centrosinistra, Arcidiacono non è riuscito a farsi garante di una coalizione ampia e articolata che vedesse la partecipazione ufficiale del principale partito del centrodestra».

Fratelli d’Italia, per queste ragioni, sosterrà la candidatura a sindaco di Macaluso. Una decisione che ha lacerato il partito nel comune del Duomo normanno. Nel pomeriggio il deputato regionale Marco Intravaia (che è anche presidente del Consiglio comunale di Monreale) ha annunciato l’autospensione dal gruppo di FdI all’Ars e l’adesione al gruppo misto.