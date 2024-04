Incendi in Sicilia, la Regione non si presenta al tentativo di mediazione: parte la class action

Si apre la via giudiziale per l’azione legale collettiva finalizzata alla prevenzione degli incendi, promossa dall’associazione Isola Fenice nei confronti della Regione Siciliana. La mediazione fissata per questa mattina presso la Confmedia ha avuto esito negativo. In una nota l’associazione fa sapere che Regione, assessorato Territorio e Ambiente, comando Corpo Forestale e dipartimento Protezione civile non si sono presentati e non hanno mandato alcuna comunicazione.

«Dopo aver chiesto un rinvio della mediazione (la Protezione Civile) per fornire documentazione - e aver ottenuto ben 20 giorni di tempo in più - i soggetti invitati non hanno partecipato, né hanno avuto la "delicatezza" di comunicare la mancata partecipazione», dice l’avvocato Alessandro Palmigiano, che segue la vicenda con il collega di studio Luca Panzarella, cui si è unita anche Licia Tavormina. «Questo purtroppo è l’approccio dell’amministrazione con cui i cittadini, che chiedono i loro legittimi diritti, si devono confrontare. Inizia ora la strada giudiziale», conclude.