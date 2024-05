«Mia nuora investita con mio nipote a Palermo, mentre tentava di bloccare i ladri della sua auto»: il racconto di Rino Martinez

La corsa verso l'ospedale per salvare suo figlio è stata bloccata da due ladri che le hanno rubato l'auto e hanno tentato di investirla con il bambino in braccio. L'inquietante episodio è avvenuto in via Cartagine, nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo: protagonista, suo malgrado, la nuora del cantautore palermitano Rino Martinez. È stato proprio il fondatore dell'associazione onlus Ali per volare a denunciare quanto accaduto sui social, lanciando subito un disperato appello per cercare di ritrovare l'auto.

«Alcuni minuti fa - ha scritto poco dopo le 13 di oggi, 16 maggio - due delinquenti per rubare la macchina a mia nuora in via Cartagine a Palermo (mentre preoccupata correva in macchina per accompagnare in ospedale il nostro piccolo Leo), due criminali uno con la maglietta bianca e il complice con la moto, mentre Angela bussava al finestrino e mettendosi davanti alla macchina, hanno rischiato di ucciderla mentre teneva in braccio il bambino (mio nipotino). In tanti hanno visto questa scena criminale raccapricciante e purtroppo i due si sono dileguati in direzione del Centro Commerciale La Torre. Chi può aiutarci può farlo segnalando il veicolo. La cosa terribile è che hanno tentato di uccidere mia nuora che si era attaccata alla macchina. Non si può più accompagnare un piccolo bambino in ospedale. Questa è la realtà».