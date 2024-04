«Battaglie difficili in una terra complessa. Ciao Luigi, amico e compagno»: il cordoglio di Fratoianni per la scomparsa di Carollo

«Quanto è difficile scrivere queste parole: è difficile salutare all’improvviso Luigi Carollo. Una vita per il riconoscimento dei diritti, contro le disuguaglianze. Una vita nell’Arcigay, una vita fianco a fianco nei nostri partiti, in quei luoghi che erano sempre strumento per l’affermazione collettiva, mai per il proprio tornaconto». Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana ricordando Luigi Carollo, attivista per i diritti civili scomparso improvvisamente a Palermo.

«Generoso e altruista, protagonista - prosegue il leader di SI - di battaglie difficili, in tempi difficili, in una terra complessa. Perdiamo tanto noi, perde tanto Palermo. Che di Palermo sei stato figlio e pezzo di storia. Ciao, Luigi amico e compagno», conclude Fratoianni.