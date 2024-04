La Tari in Sicilia rischia di aumentare del 30%, corsa contro il tempo per fermare i rincari

La prima mossa per arrivare a un rinvio di almeno due mesi per il pagamento della Tari è stata compiuta a Roma. E ha come obiettivo reale quello di evitare aumenti del 30% che altrimenti scatterebbero in Sicilia entro una decina di giorni.

L’annuncio lo ha dato l’Anci, l’associazione dei sindaci guidata in Sicilia da Paolo Amenta: «È stato depositato l’emendamento del governo nazionale al decreto Superbonus, all’esame della commissione Finanze del Senato, che prevede per i comuni lo slittamento al 30 giugno 2024 (in atto previsto al 30 aprile) del termine per l’approvazione dei piani finanziari sui rifiuti».

Da questo passaggio l’Anci attende di poter risolvere un problema enorme già creatosi nei bilanci. I sindaci devono fronteggiare subito un aumento dei costi frutto dell’invio in Danimarca dei rifiuti indifferenziati. Lì, nel termovalorizzatore che manca in Sicilia, ogni tonnellata da smaltire costa circa 400 euro invece delle 250 che costerebbe nell’Isola se ci fosse ancora spazio nelle discariche.