La costruzione, i cantieri e i lavori per il raddoppio: il ponte Corleone di Palermo tra polemiche e disagi

Chiamato anticamente ponte Rancio, fu distrutto nel 1720 da una violenta inondazione, per poi essere ricostruito con «nuove» tecnologie e ribattezzato col nome che porta attualmente. La sua costruzione avvenne infatti in prossimità di un altro ponte - che aveva lo stesso nome - che permetteva di attraversare il fiume Oreto e si trovava sulla strada di collegamento tra Palermo e Corleone. L'infrastruttura su cui a giugno partiranno i lavori che cosentiranno finalmente il raddoppio , con un investimento di circa diciassette milioni di euro, compie quest'anno 62 anni.

L'incubo degli automobilisti

L'amministrazione comunale di Palermo, negli anni Cinquanta, decise infatti di riedificare il ponte per attraversare l'Oreto, ma fu fatta una scelta che i palermitani pagano a caro prezzo da più di mezzo secolo: non furono progettate le corsie d'emergenza. Il ponte Corleone è così stato sempre al centro delle polemiche: nonostante l'età relativamente giovane, il viadotto è tuttora malconcio e, tra un intervento e l'altro, ha spesso trasformato in un incubo gli spostamenti degli automobilisti. Riduzioni a una corsia, lavori e cantieri, hanno spesso allungato, enormemente, i tempi di percorrenza in entrata e in uscita dalla città.

Gli interventi mancati

La mancanza delle corsie d'emergenza indusse Palazzo delle Aquile a correre ai ripari e, nel 2006, furono avviati i lavori per la realizzazioni di due bretelle laterali: dieci metri di larghezza e duecento di lunghezza. L'obiettivo era quello di alleggerire il traffico ma anche il ponte, attraversato quotidianamente da migliaia di mezzi. Un'operazione che fu avviata, ma mai completata. Basti pensare che dopo due anni gli operai della ditta incaricata si fermarono per via delle difficoltà economiche dell'azienda e il Comune revocò il contratto di appalto.