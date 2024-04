Il raddoppio del ponte Corleone a Palermo, Schifani: «Opera che darà respiro a un'arteria strategica della città»

«Si comincerà - spiega Totò Orlando - con la carreggiata lato monte, con l’obiettivo di completare questi primo intervento nei primi mesi del 2025 e concludere l’intera opera entro dicembre 2026». Soddisfatto il primo cittadino, che ha ringraziato la Regione «per avere compreso l’importanza dell’opera, strategica per l’intera città e la regione». E conferma la «grande collaborazione tra la Regione e la città di Palermo - sottolinea l’ex presidente del Senato - questa opera darà respiro ad una arteria strategica per l’entrata e l’uscita dalla città». Il miglioramento della viabilità passa dunque anche da un minor tempo di percorrenza, «che sarà abbattuto - evidenza Aricò - si parla di milioni di ore in meno di attesa, per non parlare dell’emissione di Co2: parliamo di migliaia di tonnellate in meno emesse in atmosfera».

Nel video, il presidente della Regione, Renato Schifani, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e all’assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando.