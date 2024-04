L'assessore Carta presenta a New York le iniziative per la rigenerazione urbana di Palermo

L’assessore alla Rigenerazione urbana e ai rapporti con le Università del Comune di Palermo, Maurizio Carta, ha incontrato il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, Fabio Finotti, presso la sua sede di Park Avenue. L'incontro ha avuto come argomento la presentazione delle iniziative di rigenerazione e sviluppo di Palermo, anche a partire dalle linee di indirizzo per il nuovo piano urbanistico generale improntato ai principi di sostenibilità e resilienza e di recupero dei centri storici, in questo momento oggetto di particolare attenzione dell’IIC con la mostra dedicata a Peccioli (Toscana).

L'assessore e il direttore hanno concordato di programmare una prossima presentazione alla comunità culturale, professionale e imprenditoriale di New York delle opportunità di rigenerazione, sviluppo e investimento di Palermo, anche coinvolgendo il sistema universitario palermitano per una presentazione della didattica e della ricerca in un’ottica di collaborazioni scientifiche e culturali tra Palermo e New York. Palermo, infatti, fa parte delle Unesco Learning Cities, le città educative che fondano sulla cultura, la formazione e la inclusione il loro sviluppo.