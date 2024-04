Uil Trasporti Sicilia, Katia Di Cristina eletta segretaria generale

«Complimenti e auguri a Katia Di Cristina, eletta segretaria generale della Uil Trasporti Sicilia. Noi saremo quel che faremo e lo faremo sin da domani per ribadire la nostra battaglia della vita, #Zeromortisullavoro, e rivendicare occupazione sicura, certa, dignitosa ma anche per dire: adesso, basta! alle complicità tra politica ed evasori fiscali. Queste sono le ragioni per le quali siamo scesi in piazza l’11 aprile, in tutte le piazze di Sicilia e d’Italia, e torneremo a farlo il 20 aprile a Roma».

Così la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, ha salutato oggi il voto del congresso della Uil Trasporti Sicilia che a Terrasini ha scelto Katia Di Cristina per guidare l’organizzazione di categoria, dopo una significativa esperienza da commissario della sigla sindacale. Luisella Lionti aveva concluso ieri sera la prima giornata del congresso, sottolineando «l’impegno della Uil, di tutta la Uil, per rivendicare i diritti quotidianamente negati a lavoratrici e lavoratori dei Trasporti tra contratti-pirata e salari sempre più bassi che non rispettano, ma umiliano e penalizzano sacrifici e fatiche». «Occorre cambiare passo e, per farlo, basterebbe iniziare dando efficacia alle norme che ci sono. Chiediamo che venga premiato chi lavora bene, mentre oggi gli vengono persino decurtate dalla busta-paga le ore di malattia. E chiediamo la chiusura di tutte le aziende fuorilegge, quelle che non applicano le regole e fanno concorrenza sleale alle imprese sane».