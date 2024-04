Palermo, arrivano 40 contenitori mangia-plastica: chi li userà vedrà ridotta la Tari

I contenitori mangia-plastica

Alongi ha reso noto che la Rap sistemerà una quarantina di contenitori mangia-plastica finanziati da Corepla sul territorio palermitano di cui già una decina sono di prossima collocazione. Si aspetta l’allaccio elettrico a cura di Amg per poi partire. Sui contenitori saranno anche previste forme di comunicazione pubblica. Previsto un sistema premiante per gli utenti. L’assessore ha precisato che il nuovo regolamento sui rifiuti è già depositato in Consiglio comunale e che, una volta approvato, permetterà di poter contare su un sistema di riduzione della Tari per i cittadini virtuosi, nonché sulla figura dell’ispettore ambientale. Alongi ha inoltre parlato di una sfida e di una svolta epocale che coinvolge tutti e che verte su una collaborazione attiva tra il territorio, le istituzioni e i cittadini.

L'app per i commercianti

Il presidente Todaro ha presentato alle associazioni di categoria un'app dedicata alle attività commerciali per evidenziare in tempo reale eventuali anomalie sul servizio o per segnalare le continue discariche abusive che si creano accanto alle campane o accanto ad un carrellato esposto. Per risolvere un problema che non è solo di igiene ambientale, ma anche di immagine, Todaro ha annunciato, come richiesto dal sindaco Lagalla, l’istituzione di alcuni «armadietti» chiusi su suolo pubblico per quegli esercenti, in area porta a porta, che hanno problemi di spazio per ritirare il proprio carrellato. Qualora la raccolta differenziata non sarà eseguita correttamente, verrà affisso un adesivo che denuncia la non conformità del rifiuto. Seguiranno così le attività successive di verifica e controllo da parte della polizia municipale.