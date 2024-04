Leoluca Orlando: «Candidarmi con Avs è una scelta di coerenza»

«Le nostre storie sono le nostre stelle. Sono la coerenza. Non siamo qui per una candidatura elettorale, siamo qui perché pensiamo che ci sia l’esigenza di costruire un progetto politico. Per dare un’alternativa a questa destra sovranista». Lo ha detto Leoluca Orlando, l’ex sindaco di Palermo, candidato nella lista Alleanza Verdi Sinistra, nella sala conferenze dell’Associazione Stampa Estera a Palazzo Grazioli per la presentazione della sua candidatura.

«La mia scelta è in coerenza con la difesa della Costituzione e con il mio rapporto di amicizia con Vendola - ha proseguito -. Mi sento non a casa mia, ma come chi continua un percorso con amici. Mi sono scocciato di parlare del passato», ha sottolineato.