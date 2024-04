Emergenza siccità, Cisl: «Serve un piano chiaro da elaborare con le parti sociali»

Mancanza di gestione industriale del settore, utilizzo disomogeneo delle risorse economiche, inadeguatezza degli interventi e incapacità di realizzare infrastrutture efficaci. Questi sono i principali nodi che hanno bloccato il settore idrico in Sicilia, diventando negli anni una zavorra sempre più pesante che ha determinato la situazione di estrema criticità nell’isola. Se la Sicilia oggi rischia di soffrire la sete, è non soltanto per gli effetti dei cambiamenti climatici ma per trentennali scelte sbagliate che hanno prodotto un sistema confuso, frammentato e anacronistico rispetto all’evoluzione del sistema. Questo il dato inequivocabile che è emerso dal convegno svoltosi ieri (10 aprile) a Palermo, organizzato dalla Femca Cisl Sicilia insieme alla Cisl Sicilia e alla Femca Cisl, sul tema «Acqua, custodire il bene più prezioso, criticità e opportunità nella gestione del servizio idrico integrato in Sicilia».

«Scontiamo ancora importanti perdite nella rete, la gestione del servizio nell’isola è affidata a soggetti diversi, in alcune province come Caltanissetta, Enna e Siracusa sono privati, in altre come Palermo, Agrigento e Ragusa a partecipazione pubblica, altre in fase di affidamento come a Messina e Catania e in una a Trapani ancora non si conosce il modello che si vuole adottare. Intanto continuiamo a essere sotto infrazione da parte dell’Unione per la mancata depurazione delle acque. Questo il quadro complessivo in cui ci troviamo, con una possibile emergenza idrica alle porte», ha detto il segretario generale della Femca Cisl Sicilia, Stefano Trimboli che ha sottolineato come «siano indispensabili oggi interventi da un lato per affrontare l’attuale situazione di crisi e dall’altro, di medio e lungo termine per il futuro».

Della necessità di avviare un confronto con la Regione ha parlato il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio. «Da tempo sollecitiamo il presidente della Regione e tutti gli assessori ad aprire tavoli tematici con le parti sociali perché soltanto con la concertazione si possono raggiungere risultati efficaci e concreti - ha dichiarato Cappuccio - su un tema importante come quello del settore idrico non si può certamente prescindendo dai sindacati. E per questo sollecitiamo il governatore a coinvolgere attivamente i sindacati anche nei lavori della task force regionale che si è insediata ieri e nella programmazione delle attività in materia che gli assessorati interessati predisporranno».