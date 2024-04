Palermo, i lavoratori dell'Irca protestano per gli stipendi in ritardo: «Regione immobile»

Ritardi nell’erogazione degli stipendi e un consiglio di amministrazione «incapace di deliberare da 15 mesi un bando per l’assunzione in servizio del vertice amministrativo di ruolo». I dipendenti dell’Irca (l'Istituto Regionale per il Credito Agevolato) scendono in piazza e danno vita ad un sit in sotto Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione Sicilia: al loro fianco le sigle sindacali di categoria tra cui Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, Unisin e Ugl Credito.

L’istituto, nato nel 2018 dalla fusione di Ircac e Crias, svolge attività di sviluppo della cooperazione siciliana attraverso la concessione di aiuti alle imprese sotto forma di finanziamenti agevolati per investimenti produttivi, attività promozionali, copertura del fabbisogno finanziario e per la capitalizzazione delle società cooperative, intervenendo in favore delle piccole e medie imprese siciliane. Lavoro che dal 2018 sembra essere stato rallentato a causa della sopravvivenza dei Cda di Ircac e Crias: «Il paradosso principale - attacca Gabriele Urzì, segretario provinciale e dirigente nazionale Fabi - è che dal 2018 sono tutte e tre ancora in vita con un aggravio di costi che non serve a nessuno e con complicazione che si potrebbero risolvere in poche settimane».