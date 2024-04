La Sicilia e la grande sete, «incubo disdette»: è allerta tra gli albergatori

Incubo disdette per la crisi idrica. Le previsioni, dopo i numeri da record del periodo pasquale, mostrano un ulteriore incremento di presenze internazionali rispetto alla passata stagione.

Il rischio, però, è che i turisti possano disertare il viaggio in Sicilia: il timore di perdere prenotazioni è forte soprattutto nelle province più colpite come Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo. I più preoccupati sono i proprietari delle piccole strutture ricettive, come bed and breakfast e casa-vacanza, che non dispongono di cisterne. «L’emergenza idrica va risolta al più presto. Non possiamo rischiare di avvicinarci all’estate e chiedere ai turisti di razionare l’acqua. Sarebbe una follia. Prima il problema viene risolto e meglio è. Perché la Sicilia è meta turistica mondiale. Io mi auguro che il Governo aiuti la Regione a trovare una soluzione immediata», è l’allarme lanciato dal presidente regionale di Federalberghi, Nico Torrisi.

Dopo l’incendio dell’anno scorso all’aeroporto di Catania, che ha rallentato il traffico aereo, il caos allo scalo Falcone Borsellino di Palermo e l’emergenza incendi legato al caldo, gli operatori turistici dell’Isola non vogliono correre il rischio di un’altra estate da bollino rosso.