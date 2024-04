Crisi idrica in Sicilia, Schifani: «Useremo pozzi e dissalatori», ma sul dossier a Roma frizioni alla Regione

Rischiano di saltare alcune teste alla Regione dopo la diffusione delle notizie sulle risorse necessarie alla Sicilia per affrontare la crisi idrica. Chi lo conosce racconta di un presidente della Regione furioso, perché è stata da lui considerata sproporzionata e per nulla adatta a contrastare gli effetti della siccità, la relazione allegata alla richiesta di stato di emergenza nazionale, inviata da Palazzo d’Orleans al governo Meloni.

Sotto accusa il dossier, elaborato dai «papaveri» della Regione che, prima della giunta di mercoledì scorso, non avrebbero informato il capo dell’esecutivo. Per gli interventi definiti prioritari, l’Autorità di bacino del distretto idrografico dell’Isola, guidata da Leonardo Santoro, e la Protezione civile siciliana, con a capo Salvo Cocina, hanno stimato la necessità di investimenti per 720 milioni di euro, 130 per le misure a breve termine e 590 per quelle a medio termine. Cifre elevatissime, che servirebbero per gli interventi negli invasi, i dissalatori fissi, pozzi e sorgenti, campagne di informazione sul risparmio idrico e per l’individuazione di risorse alternative come i dissalatori mobili, oltre alle navi e alle autobotti.