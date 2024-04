Il Comune di Palermo acquisisce un'area confiscata alla mafia

La giunta comunale di Palermo ha manifestato lo scorso anno, attraverso una delibera, l’interesse all’acquisizione di un terreno di via Papa Sergio I al civico 70, adibito a parcheggio privato, e trasferito, con decreto dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al patrimonio indisponibile per fini istituzionali.

«Un impegno concreto sul fronte della legalità e un grande segnale di attenzione per i quartieri di Arenella e Vergine Maria - dove si trova il bene - da parte dell’amministrazione che vedranno restituita alla cittadinanza un importante area. Il prossimo passo sarà quello di riqualificarla per renderla a tutti gli effetti un’area di sosta funzionale a soddisfare la grande necessità di parcheggi pubblici del territorio», dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Natale Puma.

L’assessore ai Beni confiscati e legalità, Brigida Alaimo, ringrazia gli ex assessori Carolina Varchi e Andrea Mineo «per l’importante lavoro svolto in questi anni. Nonostante le difficoltà questa città conferma con atti concreti il suo impegno per la legalità e per il bene comune. Sarà mia cura ultimare l’iter per la definizione della procedura e supportare, anche dal punto di vista finanziario, il progetto di riqualificazione dell’area adibita a parcheggio per restituire al più presto questo bene ai cittadini tutti e, in particolare, agli abitanti dei quartieri Arenella e Vergine Maria».