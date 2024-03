Palermo, il Comune trova i fondi per rifare l'asfalto sul ponte Bailey

Ancora non si conoscono le tempistiche che scandiranno i lavori, così come l’esatta cifra da impiegare. Al momento, la struttura è costellata dalle buche da interi tratti sconnessi, così come la quasi totalità delle strade cittadine. Decine le segnalazioni che arrivano da ogni quartiere: questa volta il viaggio del Giornale di Sicilia, impegnato in una campagna d'informazione sulle buche, si è diretto lungo l’asse della centrale via XX Settembre, parallela di via Libertà, quartiere Politeama, dove palermitani e turisti sono costretti a passeggiare con gli occhi ben puntati verso terra. La carreggiata, che collega la via Dante a piazza Goffredo Mameli, è un continuo tracciato di trappole da evitare. Motociclette e automobili sono costrette a continui zig zag nel poco spazio a disposizione, con brusche e improvvise frenate per evitare danni peggiori. I tratti più ammalorati cominciano dall’incrocio con la via Catania e proseguono fino al parcheggio della piazza che costeggia villa Trabia. Vere e proprie voragini profonde almeno quindici centimetri che rappresentano pericoli imminenti per gli sfortunati cittadini che si trovano a percorrere la via XX Settembre e strade limitrofe. «Abito qui in zona - racconta Giulio, un giovane residente che guida il motociclo - non si riesce più a camminare in tranquillità. Ormai abbiamo tutti la paura di cadere, è invivibile. Ma ovunque, non si salva più nessuna zona della città».

Il cratere, attraverso il quale era possibile osservare il fiume Oreto e la vegetazione sottostante, si era generato a seguito dell’incuria e della scarsa manutenzione, al netto degli interventi sommari effettuati negli ultimi mesi. Adesso l’amministrazione comunale prova a correre ai ripari, riuscendo a reperire i fondi tra le pieghe dell’accordo quadro dedicato al rifacimento della sede stradale dell’asse via Crispi-via Belgio: l’opera dovrebbe prevedere la sostituzione del tavolato in legno danneggiato e il rifacimento dell’asfalto.

I pericoli, però, non sono soltanto per chi guida autoveicoli e motociclette. Le strisce pedonali all’altezza di via Catania sono ormai inesistenti, così come l’asfalto, squassato e a tratti divelto. «In tanti sono inciampati qui - racconta un altro abitante della zona -, fortunatamente ancora nessuno si è fatto male, ma non è una situazione che può andare avanti in questo modo».

Buca anche in piazza Mameli, proprio al centro della carreggiata, difficile da evitare per i mezzi che arrivano da piazza Luigi Scalia. Anche in questo caso la profondità della voragine preoccupa e non poco i motociclisti e chi conduce biciclette e monopattini, tutti costretti ad improvvisare slalom ed acrobazie per non distruggere pneumatici e sospensioni.