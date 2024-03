La stretta di Roma sulle deroghe: stop al Superbonus, imprese in rivolta in Sicilia

Due cifre, entrambe da far tremare i polsi, la prima (ad essere ottimisti) recuperabile nel tempo, la seconda, invece, destinata ad aumentare: da una parte, un ammanco di circa 200 milioni di euro, dall’altra, una perdita di almeno il 10% di posti di lavoro.

Sono gli effetti, sulle imprese edili dell’Isola, di ciò che resta del Superbonus, tra le ricadute postume dell’incentivo e le possibili conseguenze del nuovo decreto in materia, varato dal governo nazionale e destinato – secondo le bozze circolate in queste ore – a dare il colpo di scure definitivo alla misura, eliminando le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente la cessione del credito e lo sconto in fattura al posto delle detrazioni, possibilità finora limitate agli enti del Terzo settore e alle zone terremotate.

Un provvedimento «che rappresenta l’ennesima stretta per un settore già messo a dura prova dalla marcia indietro azionata mese dopo mese sul bonus», sottolinea Matteo Pezzino, presidente di Confartigianato Anaepa Edilizia Sicilia, ricordando i passaggi precedenti, quelli che hanno ridotto l’aliquota dell’incentivo dal 110% fino al 70%, e provando a quantificare le conseguenze dell’ultima «batosta».