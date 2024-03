Palermo, lavori sulle strade dissestate: aggiudicati i primi tre lotti

Questa volta c'è la firma sui primi tre contratti dell'accordo quadro. L'area dei Lavori pubblici ha stipulato le intese con «Almeida Srl costruzioni», «Isap Srl», «Vin.To Srl». Sono tre delle ditte che aggiudicatarie dei lotti (che corrispondono alle circoscrizioni) dell'accordo quadriennale per lavori di rifacimento e rattoppo delle strade.

La prima a partire sarà l'impresa «Vin.to» che aprirà il cantiere in via Castelforte, orientativamente a partire dall'8 aprile (e siamo nell'ambito settima circoscrizione). A seguire, ma ancora non c'è una data di partenza la Almeyda che si occuperà della seconda circoscrizione (Brancaccio Oreto) e la Isap (quarta circoscrizione) per corso Calatafimi e zone limitrofe.

