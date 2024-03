Partinico, la controversia sul liceo da intitolare a Impastato: «Avevamo votato Livatino», spiegano gli studenti

Non ci stanno gli studenti a essere tacciati di non volere, per il loro liceo di contrada Turrisi, a Partinico, il nome di Peppino Impastato e della madre Felicia Bartolotta, per ragioni ideologiche o culturali. Si sentono traditi da chi avrebbe dovuto tenere conto della loro parola. Perché i ragazzi avevano scelto un’altra vittima di mafia, il giudice beato Rosario Livatino. Per cui ritengono anche una speculazione il gettare ombre su una presunta «mentalità dei giovani» anti legalitaria. I ragazzi tornano a parlare dopo la lettera dei rappresentanti d’istituto del liceo e di quelli in seno alla Consulta provinciale degli studenti inviata al prefetto e all'Ufficio scolastico regionale. Chiedono di stoppare l’iter del cambio di denominazione del liceo di contrada Turrisi, da un quarantennio intestato alla controversa figura del senatore e giornalista Santi Savarino, indigesto ai più perché firmatario del manifesto della razza e perché in contatto con l’allora capomafia Frank Coppola.

Il tortuoso iter che ha portato alla definizione del cambio di denominazione si è praticamente concluso in questi ultimi mesi, con il nulla osta della prefettura e il voto a maggioranza del Consiglio d’istituto del liceo, che ha dato l’ok al cambio di denominazione a favore del militante di sinistra morto per mano mafiosa, Peppino Impastato, e della madre, Felicia Bartolotta. La questione è spinosa e gli studenti interpellati preferiscono non essere citati con nome e cognome. «Il no - afferma uno degli studenti - non è a Peppino Impastato. Vorrei ricordare che una succursale del liceo è intitolata a Impastato e anche la via in cui ricade il nostro istituto, a Partinico. Il problema è di metodo, perché la nostra scelta era ricaduta su un altro personaggio con un importante profilo». Infatti, in un primo sondaggio di due anni fa gli studenti a maggioranza scelsero Livatino: nella rosa dei nomi non figuravano Impastato e la madre.