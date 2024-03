Il liceo di Partinico intitolato a Peppino Impastato e alla madre

Il Consiglio di istituto del liceo Savarino di Partinico ha deliberato a maggioranza il cambio di denominazione della scuola. Viene così confermato il provvedimento di cambio di intestazione in «Peppino Impastato e Felicia Bartolotta», il militante di democrazia proletaria ucciso alla mafia e la madre.

Il Consiglio d’istituto si era già espresso in questa direzione nel 2022. La trafila burocratica si è conclusa nelle scorse settimane con il nulla osta della prefettura. Considerando il diniego arrivato dalla giunta comunale, si era reso necessario un nuovo pronunciamento del consiglio d’istituto, che è arrivato, come rende noto Rifondazione comunista, che esprime apprezzamento per la decisione della scuola.