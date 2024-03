Avvisò una coppia di un'indagine su abusi edilizi: non è reato, assolto il sindaco di Cefalà Diana

Assolto perché il fatto non sussiste. Con questa motivazione il Tribunale di Termini Imerese ha respinto l’accusa mossa nei confronti di Giuseppe Virgilio Cangialosi, 68 anni, sindaco di Cefalà Diana. Cangialosi, detto Pippo, oggi al suo secondo mandato di primo cittadino del piccolo comune, era stato indagato con l’accusa di avere fatto uso, illegittimamente, di notizie riservate, utilizzate per fare rimuovere alcuni abusi edilizi sui quali era in corso una indagine dei carabinieri.

La vicenda risale al febbraio 2020, quando i militari della stazione di Villafrati avevano inviato una pec al Comune di Cefalà Diana per richiedere la documentazione relativa alla proprietà di un terreno di contrada Piano Vignazze. Dietro questa istanza si celava il sospetto che nell’area fossero stati costruiti immobili privi di autorizzazione edilizia. Dall’ufficio protocollo la nota era stata inoltrata al sindaco.

È a questo punto che, secondo il pubblico ministero Alessandro Macaluso, Cangialosi avrebbe abusato della sua posizione, in violazione dei doveri inerenti la sua funzione. Avrebbe informato i proprietari, i coniugi M. C. D. M. e G. C., dell’indagine in corso nei loro confronti. Per di più, una volta accertata la presenza di due manufatti privi di concessione edilizia e per evitare ai suoi concittadini di incorrere in sanzioni, il sindaco avrebbe anche suggerito loro di fare rimuovere tempestivamente una tettoia. Un reato, secondo l’accusa, previsto dall’articolo 326 del codice penale, tanto che, nel dicembre 2021, il pm aveva richiesto il rinvio a giudizio di Cangialosi. La richiesta era stata, già nel gennaio 2022, accolta dal giudice per l’udienza preliminare Bencivinni. L’imputato si è sempre dichiarato innocente.