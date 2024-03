In Sicilia posto fisso ai precari storici, anche i Comuni in predissesto potranno stabilizzarli

La norma era attesa da mesi, dalle amministrazioni coinvolte, dai sindacati e, soprattutto, dai circa 1400 lavoratori in gioco. Attesa e ampiamente prevista, ma non con tale portata, perché il testo di legge in questione, avallato in modo bipartisan della politica, contenuto nel decreto Milleproroghe varato a Roma e pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, per la platea dei destinatari supera le più rosee aspettative: i dipendenti comunali precari «potranno essere assunti dagli enti locali della Regione Siciliana», anche «in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di sovrannumerari, alla dotazione organica».

Tradotto in altri termini, è il via libera alla stabilizzazione di tutti gli impiegati in scadenza di contratto. Un disco verde che, in un primo momento, si pensava arrivasse solo a metà, fino a prorogare al massimo di un altro anno il servizio, sbloccando le risorse ad hoc messe a disposizione dalla Finanziaria. Ma il Milleproroghe è andato oltre, concedendo, come già avvenuto in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, anche ai Comuni dell’Isola, pure ai 120 in dissesto o predissesto e dunque al di là dei vincoli imposti dalle criticità finanziarie, di mettere fine alla precarietà del proprio “esercito” in scadenza, facendo leva sugli oltre 170 milioni di euro previsti dalle leggi regionali del 2014 e del 2016, “storicizzati” negli anni, prorogati nell’ultima manovra varata a Palermo e utilizzabili fino al 2038.