L'Agenzia per i beni confiscati consegna a Palermo 11 alloggi, Tirrito: «Verranno destinati all’emergenza abitativa»

L’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità ha consegnato oggi (27 febbraio) al Comune di Palermo undici appartamenti. «Verranno destinati all’emergenza abitativa», afferma l’assessore alle politiche sociali per la casa Antonella Tirrito.

«Saranno utilizzati come punti di intervento sociale - aggiunge - nei casi di emergenza evitando così di ricorrere a strutture alberghiere come è accaduto, per esempio, la scorsa estate quando alcune famiglie palermitane sono rimaste senza abitazione a causa degli incendi. Serviranno anche nel caso di interventi di sgombero e permetteranno di non disgregare le famiglie che, in passato, vedevano i propri componenti dividersi tra centri di assistenza per adulti, differenti tra uomini e donne, e per minorenni».

«Nei prossimi giorni gli undici appartamenti saranno soggetti a limitati interventi di adeguamento e, nel giro di qualche mese - conclude Tirrito - potranno essere utilizzati come punti di emergenza per alloggio temporaneo grazie al personale dei servizi sociali comunali e di associazioni esterne all’amministrazione. Gli appartamenti erano in origine uffici».