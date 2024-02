Palermo, via ai lavori di restauro del Palchetto della Musica di piazza Castelnuovo

Il cantiere ha già preso forma. Così s'avvia il restauro del Palchetto della Musica, in piazza Castelnuovo, a Palermo. Non è un'opera a carico del Comune, né della Regione. Ma è la contropartita che la Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali aveva chiesto alla Campari group per autorizzare l'installazione della ruota panoramica temporanea installata in piazza Ruggero Settimo. L'evento Aperol together we can si tenne il 7, 8 e 9 ottobre del 2021.

Da allora, però, non se ne era saputo più nulla. È cambiata nel frattempo l'amministrazione comunale e dunque l’opera di restauro, del valore di 25 mila euro circa, rimase in un limbo, l'assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, ha ripescato la pratica rimettendola in circuito. Sono stati contattati i responsabili e alla fine si è partiti.

Il monumento fu edificato tra il 1874 e il 1875 dallo scultore Salvatore Valenti su commissione della famiglia Florio che era proprietaria di una villa che affacciava sulla piazza. La famiglia decise di piazzare il Palchetto per evitare che l’area venisse usata per edilizia abitativa. È costruito in marmo bianco, scolpito con i motivi neoclassici e rinascimentali in voga nel periodo.