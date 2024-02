Palermo, tra via Trinacria e viale Campania nessuno ha visto i sassi scagliati contro i vigili

Nei negozi vicini, invece, ricordano di avere visto passare i vigili, ma «non ho visto accadere nulla - racconta un commerciante -, ho visto le vetture della polizia municipale e gli agenti fare le multe ma non ho assistito al parapiglia. Mi era sembrato tutto normale: hanno multato chi sostava in doppia fila o nei passi carrabili, poi nulla più». «Vista la zona mi sembra strano - racconta un altro residente -, poi può succedere di tutto in questa città. Anche se parliamo di un quartiere che è sempre stato abbastanza tranquillo. Siamo in un'area residenziale della città, non succede molto di solito».

Tra via Trinacria e viale Campania, a Palermo, tutto tace. Nella zona della sassaiola, di cui l’altro ieri sono stati oggetto alcuni agenti del corpo della polizia municipale, non pare esserci traccia nei ricordi di chi risiede o lavora lì. L’episodio è avvenuto all’altezza tra la via Trinacria e la via Val di Mazara.

Intorno all’episodio c’è molta sorpresa. Dell’accaduto non sembrano esserci testimoni, e una volta venuti a conoscenza del lancio di pietre contro gli agenti intenti ad elevare contravvenzioni verso chi non stava rispettando il codice della strada, le espressioni dei cittadini sono di stupore. «A me è stato raccontato che si è trattato soltanto di un piccolo sasso - riporta un residente - lanciato da uno squilibrato. Ma io non ho assistito, racconto solo ciò che mi hanno detto. Anche io ho visto i vigili che facevano il loro dovere, ma non di più».

I vigili sono comunque tornati verso l’ora di pranzo: tracce del loro passaggio sono alcune contravvenzioni lasciate nei parabrezza di alcune vetture, multate perché parcheggiate sulle strisce pedonali o sulle strisce blu senza tagliando. Segno che il corpo non demorde. Intanto, dalla politica continuano le parole di solidarietà nei confronti del corpo della polizia municipale e del suo operato: «Il consiglio e la presidenza dell’Ottava circoscrizione esprimono profonda solidarietà nei confronti della polizia municipale - recita una nota - in particolare, nei confronti degli agenti direttamente coinvolti nella sassaiola una vergognosa aggressione. Siamo certi - proseguono i membri della circoscrizione - che il corpo della polizia municipale non si farà intimorire dall’inciviltà di quei pochi che si ostinano ad essere refrattari alla legalità». Solidarietà anche dal consigliere Cinque stelle Giacomo Cuticchio: «Un atto che dimostra il disprezzo per le istituzioni e per le regole da parte di una minoranza di cittadini che pensano di poter agire impunemente».