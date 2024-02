Palermo, Piantedosi sull'emergenza mala movida: «In campo più risorse ma lo Stato è presente»

Seduto al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Palermo, convocato dal prefetto Massimo Mariani, oggi c’era anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Dopo il confronto con le istituzioni comunali e regionali, il ministro ha spiegato quali sono le azioni concrete che il governo intende mettere in atto per migliorare la sicurezza in città.

«Ci siamo riuniti – ha detto Piantedosi - per focalizzare i disagi emergenti in una città come Palermo. Ci sono i problemi di criminalità organizzata che però trovano in compenso la professionalità dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine. Abbiamo parlato di temi come la mala movida e le zone di spaccio, ovvero di quei fenomeni solo apparentemente di minore complessità e gravità ma che in realtà proiettano Palermo su una dimensione molto analoga a quella di altre realtà nazionali che hanno connessioni in qualche modo anche con i temi storici della criminalità organizzata. Proveremo a reperire e a mettere in campo mettere in campo maggiori risorse per rafforzare la percezione che lo Stato è presente».