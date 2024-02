Palermo, alla scuola Giafar di Brancaccio inaugurate sei aule chiuse da 19 anni

Un giorno di festa oggi (14 febbraio) nel plesso Giafar della direzione didattica Cavallari nel quartiere Brancaccio, a Palermo, dove sono state inaugurate sei aule chiuse e abbandonate da 19 anni per mancati interventi id manutenzione. Il plesso scolastico, negli anni, è stato più volte vandalizzato ed occupato.

La consegna delle ultime sei classi consente di riunire le sezioni della scuola elementare e contestualmente genera un risparmio economico per l'amministrazione comunale che potrà lasciare l'immobile in affitto in via Regina Maria di Sicilia che attualmente ospita il plesso Diaz Vecchio con gli alunni che erano stati "sfrattati" dal Giafar.

La dirigente scolastica Margherita Maniscalco definisce la giornata un momento di festa per tutti: «Lo è per gli studenti di questa scuola e per i bambini che devono ancora nascere – dice la preside -. Il plesso Giafar si trova in un importante giardino del territorio. È stata una conquista faticosa. I bambini che oggi entrano nelle nuove aule sono stati accolti in questi anni in un plesso privato, messo a disposizione dal Comune, che non era dotato di giardino e spazi esterni. Il valore aggiunto della consegna del plesso è rintracciabile nello spazio che ho richiesto, un’aula adibita alle attività motorie».