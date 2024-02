Palermo, il messaggio della Dc a Lagalla: «Bisogna rinforzare gli uffici delle Attività produttive»

«La Democrazia cristiana si è sempre dimostrata alleata leale nei confronti del sindaco Roberto Lagalla e di tutti i partiti della maggioranza con i quali auspichiamo sempre confronti interni e preventivi rispetto alle fughe di notizie lette sui giornali». Lo scrive il gruppo Dc del Consiglio comunale di Palermo, che si è riunito con l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, esponente dello stesso partito. «Per la Dc - si legge in una nota - il confronto interno e la condivisione sono i presupposti necessari che devono essere il collante di una maggioranza che solo se unita potrà davvero rilanciare Palermo».

A presiedere l’incontro è stato il capogruppo Domenico Bonanno che nei giorni scorsi aveva lamentato di non essere stato informato preventivamente sulle dimissioni del vicesindaco Carolina Varchi. «Viene espressa soddisfazione per l’operato di questa amministrazione - si legge nella nota - del quale la Dc rivendica gli importanti traguardi raggiunti grazie anche alla leale e proficua collaborazione, oltre che ad una presenza costante e determinante in Consiglio».