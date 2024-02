«Fuori dal giro», a Palermo un nuovo camper per prevenire fra gli adolescenti il consumo di crack

Si chiama «Fuori dal giro» ed è una nuova unità mobile, un camper attivo nei fine settimana, nei luoghi di incontro dei ragazzi. Un’équipe costituita da Asp, educatori e operatori del terzo settore specializzati, si rivolge agli adolescenti con interventi di prevenzione sull’uso di alcol e droghe, soprattutto di crack. Il progetto sostenuto dal Comune di Palermo, vede collaborare insieme Opera Don Calabria, Asp Palermo, Zen Insieme, Libera Palermo, Sol.co, Al Revés e Casa dei giovani. Prima tappa oggi in piazza Castelnuovo.

«Il progetto è partito a settembre. Abbiamo avviato delle attività di prevenzione terziaria con una camper di unità mobile in collaborazione con l’Asp - spiega Laura Pavia, psicoterapeuta della fondazione Don Calabria, capofila del progetto - per contrastare le dipendenze, da crack prevalentemente, a Casa Professa. Lavorando nel corso del tempo, soprattutto nelle scuole, ci siamo resi conto dell’opportunità di affiancare al camper di prevenzione terziaria di riduzione del danno, un camper specifico di prevenzione primaria, che potesse lavorare sugli adolescenti più piccoli, sulle questioni inerenti l’alcool, i cannabinoidi e tutte quelle sostanze che sono di più facile e immediato approccio in età preadolescenziale».