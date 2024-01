Festa per i 20 anni di AZ Salute, l'annuncio del rettore: «A Palermo un nuovo Policlinico con i soldi del Pnrr»

Una scommessa vincente, che da vent’anni entra nelle case dei siciliani e non solo spiegando il complesso mondo della medicina, della sanità e delle sfide che ancora attendono questo campo. AZ Salute, rivista mensile partner del Giornale di Sicilia, compie vent’anni e li festeggia a Villa Malfitano a Palermo guardando all’orizzonte e informando come sempre è riuscita a fare.

«Non esisteva una pubblicazione che parlasse di biomedicina - spiega Carmelo Nicolosi, direttore della rivista - noi ci siamo riusciti, facendo informazione e formazione, ricevendo anche il plauso del ministero della Salute». «Fin dall’inizio - racconta il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano - abbiamo creduto nell’idea visionaria di Nicolosi, accompagnando questa pubblicazione convinti e consapevoli di quanto sia importante, in un mondo difficile come quello della sanità, avere la capacità di potere discernere e scegliere. Le firme e la capacità di riuscire a spiegare questo mondo sono stati per noi garanzia di credibilità».