Palermo, dopo quasi 7 anni riapre i battenti il plesso Pirandello di Falsomiele

Dopo quasi 7 anni riapre i battenti a Palermo il plesso Pirandello di via Pasquale Almerico dell’istituto comprensivo Pirandello-Borgo Ulivia. Una festa per gli studenti ma anche per i docenti e il dirigente scolastico che tornano a fruire di quegli spazi negati per tanto tempo.

Terminati i lavori strutturali e di impiantistica, le prime 4 classi della quinta primaria hanno già preso possesso delle aule e a partire dal prossimo anno scolastico, la scuola entrerà a pieno regime con le classi al completo. «Durante i lavori – spiega la preside Donatella Angela Dell’Oglio – gli studenti che occupavano questo plesso sono stati trasferiti nell’altra sede di via Ortigia e lì sono rimasti fino all’8 gennaio, quando abbiamo pensato di riaprire dopo le vacanze di Natale».

A spiegare che tipo di interventi sono stati effettuati è l’assessore comunale alla Scuola, Aristide Tamajo: «La scuola è rimasta chiusa dal 2017 e da allora il territorio di questa circoscrizione non ha utilizzato questa struttura. Abbiamo risolto i problemi strutturali e di manutenzione necessari nel plesso – dice Tamajo -. Abbiamo sistemato tutti i bagni, curato l’aspetto della sicurezza. Ora la struttura ha la scia antincendio, è una scuola sicura e a misura di bambino».