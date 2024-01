Movimento Cristiano Lavoratori, a Palermo il congresso regionale: eletto il nuovo consiglio

Per il collegio dei sindaci revisori, sono stati eletti: Martino Salvato (presidente), Loredana Errera, Rocco Lima, Piero Barresi, Romeo Antonella. Al collegio dei Probiviri Giada Lupo (presidente), Nadia Passalacqua, Franco Verardi, Salvatore Petriglieri, Rosario Cinquemani.

Per l’esecutivo regionale, Giorgio D’Antoni ricoprirà la carica di presidente, Gaetano Lamberto e Piergiuseppe De Luca vicepresidenti, segretario Giuseppe Gennuso. Cipriano Sciacca amministratore, componenti Paolo Ragusa, Giacomo Accardi, Antonino Romano, Sabrina Ciaramitaro. Presidente del Consiglio regionale Enzo Sardo. Coordinatore enti di servizio Cipriano Sciacca.

«Un momento sempre significativo quello del congresso, fase finale di una stagione che si è protratta per diverse settimane con i congressi provinciali e territoriali – commenta Antonio Di Matteo, presidente generale di MCL -. Un momento in cui si affrontano i temi alla base del nostro agire, dell’impegno per questa stagione, ma è anche un’opportunità per impattare con le istituzioni regionali, affrontare i temi dell’economia e dello sviluppo tenendo presente che questa è una regione straordinaria. Siamo nel cuore del Mediterraneo, abbiamo una cultura che ci lega molto a questa dimensione, è stata sempre incontro di culture e, essendo europeisti convinti, noi auspichiamo che l’Europa guardi a questa parte del suo territorio con grande attenzione».