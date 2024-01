L'Mpa dopo la lite tra i leghisti siciliani: «Il patto non si tocca, l'ha siglato Salvini»

«Non mettiamo in discussione nessun patto federativo anche perché a sottoscriverlo è stato il segretario federale della Lega Matteo Salvini», dichiara il rappresentante Mpa al tavolo del centrodestra Fabio Mancuso, che interviene così sui dissidi scoppiati nella Lega siciliana a proposito dell’accordo fra le due forze politiche.

«Cercare controfirme - continua - è solo un ciurlare nel manico. In quanto ai mal di pancia di cui si legge circa intergruppi, candidature alle Europee, impegni elettorali, segreterie regionali e patti federativi, l’antidoto per taluni è semplice ed efficace: dirgli a chiare lettere che sennò perdono il potere (assessorati, sottogoverni, risorse) e, per carità, il relativo “servizio reso quotidianamente alla collettività”. Basta dirglielo - con il dovuto garbo si intende - e dai mal di pancia guariscono subito».