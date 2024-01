Palermo, disagi dei pendolari Ast, il sindaco di San Giuseppe Jato: «Mezzi vecchi, la Regione guardi ai privati»

Cercare ditte di autobus privati per garantire il trasporto pubblico da San Giuseppe Jato, San Cipirello, Bolognetta e Mezzojuso con Palermo e Partinico. Questa è la proposta che il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, ha fatto stamattina durante una riunione in prefettura a Palermo, ai rappresentanti dell’assessorato regionale ai Trasporti, guidato da Alessandro Aricò e dell’Ast, Azienda siciliana trasporti, alla presenza del capo di gabinetto del prefetto, Maria Baratta e dei sindaci dei paesi interessati dai disservizi.

Un incontro chiesto dai primi cittadini al prefetto per affrontare i disagi di lavoratori e studenti del comprensorio, che ogni mattina per raggiungere il capoluogo devono fare i conti con pullman dell’Ast malfunzionanti e con pochi autisti. I ragazzi spesso sono costretti a saltare le lezioni o ad essere accompagnati a scuola dalle famiglie. Per non parlare delle volte in cui i genitori si sono trovati a rincorrere gli autobus.