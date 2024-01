Morte Fauzia Islam, Carolina Varchi presenta interrogazione parlamentare: «Bisogna fare luce»

«Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara per chiedere di fare luce sulla morte di Fauzia Islam, una diciassettenne originaria del Bangladesh. Alcuni post sui social network meritano un'attenzione particolare in relazione alle cause del decesso della povera ragazza». Lo dichiara Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo e deputato palermitano di Fratelli d'Italia. Islam è stata trovata senza vita pochi giorni fa al largo del mare di Aspra.

«Nelle ultime ore – aggiunge - diverse fonti di stampa hanno parlato del possibile suicidio della giovane, riportando quale causa principale la volontà di Fauzia di sottrarsi ad un matrimonio combinato che avrebbero organizzato i genitori contro la volontà della giovane. Una tesi avvalorata da un post di una compagna di scuola della ragazza. La causa della morte, insomma, stando al contenuto di questi post e di molti articoli di stampa, potrebbe essere legata a un problema di adattamento della ragazza ai retaggi culturali della propria famiglia di origine e, più in particolare, al rifiuto di accettare la violenta pratica dei matrimoni forzati. Ai ministri ho chiesto in particolare quando sia scattata la formale denuncia da parte della famiglia per la scomparsa della giovane e se l’istituzione scolastica avesse colto segnali allarmanti in relazione alla situazione familiare di Fauzia Islam, nonché – conclude Varchi - se vi siano relazioni sul punto e quale iter istruttorio abbiano seguito».