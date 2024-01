Svastiche sulla bacheca del circolo di Partinico del Prc: «Proprio mentre diciamo no al liceo intitolato a Savarino»

Svastiche sulla bacheca del circolo di Partinico del Prc, il Partito della rifondazione comunista. Lo denuncia il segretario Frank Ferlisi. «La bacheca del nostro circolo di Partinico - dice - è stata imbrattata da oscenità e svastiche. Proprio mentre il circolo è impegnato nella battaglia contro la giunta comunale che vorrebbe mantenere la titolazione del liceo a Savarino, fascista, fautore delle leggi razziali e, nel dopoguerra, democristiano con frequentazioni mafiose».

Per Ferlisi non si tratta di una coincidenza. «Savarino - afferma - va bene per la destra, Peppino Impastato e Felicia Bartolotta, che invece la mafia l'hanno combattuta, no. Perché Peppino era comunista. La Federazione di Palermo sostiene totalmente la battaglia delle compagne e dei compagni di Partinico. Il loro impegno è anche il nostro».