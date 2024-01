Palermo, i residenti recuperano un’area verde in viale Croce Rossa

Uno spazio verde recuperato e restituito alla città di Palermo. A pensarci però sono i cittadini. Succede in viale Croce Rossa, all’altezza di via Libertà, dove un comitato di residenti si è occupato di ripulire una piccola area verde che si ritrovava in uno stato di abbandono. Cartacce e rifiuti sono ormai un cattivo ricordo all’interno del piccolo spazio verde. Il comitato di quartiere ha pensato di recuperare, a proprie spese, questo piccolo triangolo di terra da restituire alla comunità. Fino a non molto tempo fa, il giardinetto era diventato un parcheggio per le auto e spesso diventava la sede ideale dove poter abbandonare indisturbati cumuli di spazzatura.

«C’era di tutto, dalle bottiglie di plastica al vetro ma anche scatole di cartone, pacchetti di sigarette accartocciati e persino sacchetti di rifiuti di ogni genere abbandonati – spiegano alcuni residenti – un pessimo biglietto da visita per tutto il quartiere e per la città. Tra l’altro qui vicino c’è una fermata del bus e non era per niente piacevole attendere in mezzo al degrado. Per fortuna, il quartiere ha pensato bene di riappropriarsi di questo spazio e di sottrarlo all’incuria restituendo decoro a tutta l’area».

E dove un tempo c’erano erbacce e degrado adesso c’è un cartello che ricorda come questo luogo appartenga alla comunità e per questo motivo vada rispettato. A fare da monito c’è anche un disegno. A realizzarlo è stata la piccola Marta, anche lei residente di viale Croce Rossa, che allo slogan "Non si sporca la natura" ha aggiunto un’immagine su come vanno conferiti i rifiuti in modo corretto, disegnando un cestino colorato.

«È possibile replicare questo esempio in altre zone della città - spiega Antonio Pensabene, dirigente di Reset, società partecipata che si occupa del decoro urbano ma anche della cura del verde cittadino -, i cittadini possono fare richiesta al settore verde del comune, del resto è previsto già nel vigente regolamento del verde. Si può presentare istanza per l’assegnazione di un’area e prendersene cura».

Secondo il regolamento che si trova sul sito web del Comune, possono fare richiesta i gruppi di cittadini, i comitati di quartiere o le associazioni che vogliono occuparsi di un giardino, di una villetta o di una piccola aiuola garantendo interventi di manutenzione, decoro e pulizia, ma anche nuove piantumazioni o sistemazione di arredi urbani. (*GME*)