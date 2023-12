Palermo, il sindaco Lagalla: «Il regolamento sulla movida non eviterà la violenza»

Il sindaco di Palermo distingue le due cose, una è il regolamento sulla movida, l'altra è la violenza. «Si è detto che il ritardo nell’approvazione del regolamento comunale sulla movida abbia influito sugli ultimi fatti criminali a Palermo. Ma questa, più che una bugia, è un’idiozia - ha detto Lagalla intervenuto oggi in Consiglio comunale sui fatti di cronaca che di recente hanno interessato la città (omicidi, risse e sparatorie).

«Questo non significa che il regolamento che disciplinerà la movida non sia una priorità - ha aggiunto Lagalla - ma riteniamo che la normativa debba avere una condivisione con le altre istituzioni. Per questo il testo è stato inviato, nei giorni scorsi, al questore, al prefetto, alle forze dell’ordine e al comandante della polizia municipale. Il controllo del territorio deve essere condiviso. Stiamo aspettando le loro osservazioni prima di arrivare all’approvazione in aula».

Il sindaco ha annunciato che dal 15 gennaio prossimo andrà a pieno regime la control room che ha sede presso il comando di polizia municipale di via Ugo la Malfa. «Nei prossimi dodici mesi le postazioni di videosorveglianza passeremo da 900 a oltre 2.000 - ha aggiunto il sindaco - permettendo un maggiore controllo del territorio anche in funzione di interventi contro l’abbandono illecito dei rifiuti per strada e gli incendi. Proporremo al Consiglio comunale, nell’ambito del regolamento sulla pubblicità, che i cartelloni pubblicitari digitali possano contenere, al loro interno, telecamere per aumentare la verifica del territorio. È nostra intenzione dotare le autopattuglie della polizia municipale del sistema di street control che è stato da tempo e inspiegabilmente abbandonato».