Malamovida, a Palermo controlli a tappeto in centro nei giorni di festa: identificate 334 persone e multe per quasi 17mila euro

Controlli a tappeto in centro a Palermo in vista della notte di Capodanno e dopo i gravi episodi di violenza delle ultime settimane. Servizi straordinari di controllo secondo il protocollo di sicurezza "Alto Impatto", come previsto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Pianificati servizi di controllo da parte di tutte le forze dell'ordine che hanno coinvolto polizia, carabinieri, guardia di ginanza, polizia Municipale e personale dell’Asp.

L’attività per garantire maggiore sicurezza in occasione delle festività, si è concentrata nelle aree della movida, con particolare attenzione, come nei giorni scorsi, a una zona nevralgica del centro cittadino: via Isidoro La Lumia e le strade limitrofe. L’obiettivo è stato quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire tutte le forme di criminalità.

In particolare i controlli hanno interessato via Isidoro Carini, via Quintino Sella, via Simone Corleo, via Turati, via Omodei, piazze Nascè, piazza Don Sturzo e piazza Crispi.

Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo diversi locali sul possesso dei requisiti da parte degli esercenti commerciali. L’attività dell’Asp ha permesso elevare contravvenzioni per carenze sanitarie per un ammontare di oltre mille euro.

Identificate in totale 334 persone, controllati 134 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada per un ammontare di oltre 16.900 euro. Sono stati effettuati tre fermi amministrativi e un sequestro di veicoli.