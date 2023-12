Strade gruviera a Palermo, si corre ai ripari in via Libertà e lungo l’asse Crispi-Belgio

Sarà un avvio di anno all’insegna degli interventi sulle strade di Palermo. Subito dopo le feste, si comincerà ad asfaltare la via Villermosa per cui era giù stato approvato e finanziato il progetto. Ma in questo finale di anno, la giunta ha licenziato due delibere che prevedono interventi in via Libertà e lungo l’asse Crispi-Belgio. Sono state previste, con una terza deliberazione, duecentomila euro per cominciare a sistemare i guardrail della circonvallazione. Una somma che non sarà sufficiente per la sostituzione di tutte le barriere di sicurezza malmesse, tuttavia si avvia un percorso che stava molto a cuore al primo cittadino che ha voluto questa misura, seppure di dimensioni ridotte.

La delibera più corposa è quella che prevede una spesa di 1,7 milioni di euro per la manutenzione dell’asse porto-accesso dell’autostrada. In sostanza si rifarà l’asfalto nelle vie Crispi, Montepellegrino, Imperatore Federico, stadio, rotonda dell’ex piazza De Gasperi, Ausonia, Belgio. L’amministrazione ha approvato il progetto esecutivo, la dotazione finanziaria c’era già, le ditte individuate pure. Interventi complessivi per 3 milioni,

